İstabul her felakette Ekrem İmamoğu'suz kalıyor! Ya tatilde oluyor ya da balıkçıda keyifte...

İSTANBUL selle mücadele ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önceki bir çok olayda olduğu gibi yine keyif yaparken yakalandı. İmamoğlu, selle mücadeleyi tatil cenneti Didim'den Twitter üzerinden yaptı.

Abone ol

İstanbul'da Esenyurt'u sel bastı. İstanbul selle mücadele ederken İstanbul'u yöneten Ekrem İmamoğlu Didim'de tatil yaptı. İmamoğlu, selle Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla mücadele edince kendi yandaşlarını bile çileden çıkardı.

2 yıl önce de Haramidere taşmış, civardaki işyerleri ve evler zarar görmüş, can kaybı yaşanmıştı. Ekrem İmamoğlu bölgede inceleme yapmış, derenin ıslah edileceği sözünü vermişti. İSKİ’nin sorumluluğunda olan bir bölge. İhale yapılmış. Ama kısa bir süre önce iptal edilmiş. Yapılan bir şey yok.

Ekrem İmamoğlu Didim Uzunyurt'ta tatilde

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Hakkari'de üs bölgesinde askerlerle bayramlaştıktan sonra sel haberini alır almaz İstanbul'a geldiğini hatırlatarak, "Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu neredeydi?" diye sorup şunları yazdı:

- İstanbul’un belediye başkanı Soylu değil İmamoğlu. Öncelikli olarak Ekrem İmamoğlu’nun Esenyurt’ta olması beklenirdi. Hatta geceyi kriz merkezinde geçirip kurtarma çalışmalarını koordine etmesi gerekiyordu. Ama İmamoğlu’nun Muğla’nın ünlü tatil bölgesi Fethiye’ye bağlı Uzunyurt’ta tatilde olduğu ortaya çıktı.

Esenyurt'u sel bastı İmamoğlu keyfini bozmadı

- Esenyurt’u sel bastı. İmamoğlu keyfini bozmadı, tatilini sürdürdü. Belediye başkanı tatil yapamaz mı? Yapar. Ama her şeyin bir zamanı var. Sel gelmiş. Bir gün önceden İstanbul Valiliği ve AFAD, İstanbullulara sürekli olarak uyarılarda bulunmuş.

- Ama Ekrem İmamoğlu, uçakla 1 saat mesafeden gelip şehrine sahip çıkmak yerine tatil keyfine devam ediyor. İstanbul’a sel gelmiş ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ortalarda yok. Felaket anında şehrinin başında olmayan, vatandaşın yanında olmayan belediye başkanı olur mu?

Bir Ekrem İmamoğlu klasiğine dünüştü

- Bu aslında bir İmamoğlu klasiğine dönüştü. Ekrem İmamoğlu yeni belediye başkanı seçilmişti. İstanbul yoğun bir yağış almış, yer yer sel baskınları olmuştu. Ekrem İmamoğlu ise o sırada Bodrum’da tatildeydi. İstanbul’la Bodrum arası uçakla 1 saat. İlk gün tatiline devam etti. İstanbul’a dönmedi.

- Yoğun tepkiler üzerine ikinci gün İstanbul’a gelmiş, çizmelerini giymiş, yarım gün durduktan sonra tekrar Bodrum’a dönmüştü. Kendisini eleştirenlere de, “Tatil için aileme karşı sorumluluklarım var” diye karşılık vermişti. Sanki İstanbul halkı tatil için ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirmesi amacıyla kendisini seçmiş.

İstanbul kar altında esir kalırken balıkçıdaydı

İstanbul kara teslim oldu. Araçlar saatlerce yollarda kaldı, insanlarımız donma tehlikesi atlattı. Ekrem İmamoğlu ise o sırada İngiliz Büyükelçisi ile balık keyfi yapıyordu. İmamoğlu’nun kampanyasını yöneten Necati Özkan, “Kahramanın yolculuğu” diye bir kitap yazmıştı ya, o yolculuk Balıkçı Kahraman’da büyük bir darbe yedi.

Eğer böyle giderse ilk seçimde...

- İstanbul Esenyurt’ta yine sel felaketi yaşandı. İçişleri Bakanı oradaydı. İstanbul Valisi oradaydı. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yine tatildeydi. Böyle olur mu? İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi’nden önce Ekrem İmamoğlu’nun Esenyurt’ta olması gerekiyordu. Eğer böyle giderse ilk seçimde İstanbul halkı da onu tatile gönderir.

Sakın keyfinizi bozmayın...

- İstanbul’a kar yağınca, sel felaketi yaşanınca... Siz keyfinizi bozmayın, tatilinize devam edin. Sonra da bu ülkeye cumhurbaşkanı olmaya kalkışın. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı olduğu bir dönemde Türkiye, bir felaketle karşı karşıya kalsa o tatilini yarıda kesip dönmez.