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Çukurova Devlet Hastanesi acilini 50 kişilik grup bastı! Doktorlar çalışmayı bıraktı

Çukurova Devlet Hastanesi acilini 50 kişilik grup bastı! Doktorlar çalışmayı bıraktı

ADANA'da 50 kişilik grup Çukurova Devlet Hastanesi'nin acil servisini basınca doktorlar çalışmama kararı aldı. Hekim Birliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

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Hekim Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre, Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi’nin yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından basıldı.

Sağlık çalışanları, güvenlikleri sağlanıncaya kadar hizmetten çekildi.
Hekim Birliği Sendikası’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları, bir grup tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

Paylaşımda “Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis, yaklaşık 50 kişilik bir grubun basması sonucu çalışamaz hale gelmiş, can güvenliği olmayan hekimlerimiz, can güvenliği sağlanana ve yazılı beyanı tebliğ edilinceye kadar hizmetten çekilmiştir”ifadelerine yer verildi.

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