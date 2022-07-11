Almanya bu skandalla çalkalanıyor Başbakan Scholz'un katıldığı partide tecavüz hapı şoku

Almanya Sosyal Demokrat Partisi tarafından düzenlenen ve Başbakan Olaf Scholz'un da katıldığı bir partide en az dokuz kadın, “tecavüz hapı” olarak bilinen bir maddeye maruz kaldıkları iddiasıyla polise başvurdu.

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Almanya, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) düzenlediği bir etkinlikte gerçekleşen tecavüz skandalıyla çalkalanıyor. İddialara göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katıldığı bir partide 9 kadın "tecavüz hapı" olarak bilinen bir maddeyle uyuşturularak tecavüze uğradı.

SPD Meclis Grubu Sözcüsü, Berlin gazetesi Tagesspiegel'in gündeme getirdiği tecavüz skandalını doğruladı ve şu ana kadar dokuz mağdur kadının polise başvurduğunu bildirdi. Berlin polisi, 21 yaşındaki bir kadının şikayette bulunmasının ardından iddiaları araştırdıklarını söyledi.

Geleneksel yaz partisi

SPD'nin yaz tatili öncesi Başbakanlık bahçesinde düzenlediği geleneksel kutlamaya binlerce kişi katıldı. Şansölye Scholz ile birçok hükümet ve parti temsilcisi de partideydi. Söz konusu kadın partinin hiçbir detayını hatırlamadığını fark ederek hastanede başvurdu. Mağdur kadın partide yemek yerken ve meşrubat içerken aniden baş dönmesi hissettiğini söyledi. Daha sonra yaşananları hatırlamadığını söyleyen kadının kanında yapılan incelemede söz konusu maddeye rastlandı. Alman medyası benzer durumda olan 9 kadının daha başvuru yaptığını bildirdi.

Polise SPD bildirdi

Tagesspiegel gazetesi, SPD Parlamento Grup Lideri Mathias Martin'in skandalla ilgili Federal Meclis'e yazdığı yazıya yer verdi. Martin yazıda, yaz partisinde söz konusu ilacın 'nakavt düşü' olarak tanımladığı etkisini yaşayan partili kadınlar olduğunu belirterek, bu çirkin olayın polise bildirildiğini söyledi. SPD'nin Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, Die Welt gazetesine verdiği demeçte, "SPD tarafından düzenlenen bir etkinlikte böyle bir şeyin olması beni kızdırıyor" dedi. Klingbeil, sorumlular hakkında soruşturma yürütülmesi için çağrıda bulundu.

İlaç hipnoz etkisi yapıyor

"Tecavüz ilaçları" mide bulantısı ve baş dönmesine neden oluyor. İçeceklere konularak kadınlara içirilen ilaçlar hipnotik bir etki (uyku hali) ile sedasyona neden oluyor. İlaca maruz kalanların direnci kırıldığı için taciz ve tecavüze karşı konulamıyor. Almanya'daki bu skandal ilk kez SPD'nin etkinliğinde ortaya çıkmadı. Berliner Zeitung gazetesinin haberine göre, 2021'de, bazen aşırı partileriyle tanınan bir şehir olan Berlin'de, 22 "tecavüz ilacı" saldırganlığı vakası bildirildi. Gerçek kurban sayısı çok daha yüksek çünkü birçoğu olayları hatırlamıyor ve suçlamada bulunmaktan çok utanıyor.