Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Fatih Altaylı'ya konuştu: 4 ay önce talimatı verdim! Hekimlerin tahammülü azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı aşılamayla ilgili randevuların açılması sonrası randevu bulamadığı için dün eleştirilerde bulunan gazeteci Fatih Altaylı Bakan Koca ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

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Gazeteci Fatih Altaylı, Sağlık Bakanlığı'nın dördüncü doz koronavirüs aşısı randevularını açması üzerine hastanelere gidenlerin "aşı yok" cevabı alması üzerine sosyal medyasından “Ya aşı bulundurun, ya da randevu vermeyin” diye tepki göstermişti. Bakan Fahrettin Koca'nın bunun üzerine kendisini aradığını “Haklısınız. Durumun farkına vardık. Hemen önlem alıyoruz” dediğini belirtti.

Altaylı, Bakan Koca ile sağlıkta şiddet ve randevu alma gibi sorunlarla ilgili yaptığı görüşmeyi köşesinde böyle yazdı:

Herkesin konuştuğu, hastanelerde bir türlü alınmayan güvenlik önlemlerinden ve hastane girişlerine bir türlü koyulmayan x-ray cihazlarından başladık.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlere yönelik şiddet vakalarının genellikle plansız, anlık öfke ile gelişen olaylar olduğunu, bu yüzden de gerek hastane girişlerinde alınacak önlemlerin, gerekse hastanelerdeki güvenlik elemanlarının anında müdahalesinin kolay olmadığını söyledi.

“Konya’da bizi çok üzen ve pırıl pırıl bir doktorumuzu kaybetmemize neden olan olay mesela. Bu olayı gerçekleştiren kişinin kendisi de bir hastane çalışanı. Hastane güvenlik elemanı” diyerek önlem almanın zorluğunu vurgulamaya çalıştı.

Ancak bu güvenlik önlemlerinin arttırılmayacağı anlamına gelmiyordu.

4 ay önce talimatı verdim “X-ray cihazları ile ilgili 4 ay önce talimat verdim. Tüm hastanelerde mutlaka tüm girişlere koyulması için. Ancak devlette süreçler var. İhaleye çıkılacak. Sayı çok olduğu için bir anda bulunması, alınması mümkün değil. En kısa zamanda koyulacak ama bugün söyleyelim, yarın tamamlansın olamıyor ne yazık ki!”

Sağlık Bakanı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artmasını birkaç nedene bağlıyor.

Hekimlerin tahammülü azaldı

“Başta hasta yoğunluğu gibi bir önemli sıkıntı var. Üstüne pandemi sürecinin getirdiği yorgunluk. Hekimlerin tahammülü azaldı. Bu dönemde büyük efor sarf ettiler, büyük gayret gösterdiler. Bunda beklentilerinin karşılanmamış olmasının da etkisi var muhakkak. Kadir bilmezlik olduğunu düşündükleri durum, kırılganlık getirdi. Bu da hasta ile hekim arasındaki gerilimi arttırıyor. Şiddetin artışında bu bir etken.

Biz bu süreçte şiddeti önlemeye yönelik 2 yasa çıkardık. Eskiden şiddet uygulayan kişi yargıya götürülüyor ama hakimler serbest bırakıyordu. Biz bunu katalog suçlara aldırdık. Şikayete konu olmadan dava açılmasını sağladık çünkü özellikle sağlık çalışanının şikayeti ile başlayan süreçlerde sağlık çalışanları daha çok hedef oluyordu. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ağır suçlar kategorisine girdi. Cezalar bir bölü altı oranında arttırıldı.”