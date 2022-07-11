Kolombiya'da eski 10 FARC üyesi öldürüldü

KOLOMBİYA basınında çıkan habere göre, Kolombiya'da ordunun operasyonunda eski 10 FARC üyesi öldürüldü.

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Kolombiya'da, ordunun eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) yönelik operasyonunda 10 eski FARC mensubu öldürüldü.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Caqueta yönetim bölgesine bağlı San Vicente del Caguan kasabasında, örgüte helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Çatışmada, 4'ü kadın 10 eski FARC üyesi hayatını kaybetti.

Savunma Bakanı Diego Molano, konuya ilişkin açıklamasında, FARC'ın 1.cephesine operasyon yapıldığını teyit ederek, cesetlerin, kimlik tespiti için adli tıp morguna kaldırıldığını söyledi.

Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise büyük miktarda cephaneliğin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgüt ile ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri silahlı eylemlerine devam ediyor.