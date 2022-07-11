Osman Müftüoğlu'ndan yeni koronavirüs varyantına karşı 4 uyarı!
TÜRKİYE'de koronavirüs vakaları hızla yükselmeye başladı. Kurban Bayramı sonrasında vaka sayılarının çok daha fazla artması beklenirken, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan koronavirüsün yeni alt varyantı BA.5'e karşı 4 önemli uyarı geldi.
Son iki haftada Türkiye'de koronavirüs (covid-19) vakaları 8 kata yakın arttı. Özellikle İstanbul'da çok yaygınlaşmaya başlayan koronavirüs vakalarının, Kurban Bayramı nedeniyle Anadolu'ya yayılmasından ve bayram sonrası vaka sayılarında patlama yaşanmasından korkuluyor. Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni varyanta karşı 4 önemli tavsiyede bulundu. İşte Osman Müftüoğlu'nun o tavsiyeleri...
Tamam, anlaşılan o ki bu yeni alt varyant BA.5 kolay kolay akciğerlere inmiyor ve genelde ağır bir hastalık tablosu oluşturmuyor. Ama bilelim ki bu yeni alt varyant şimdiye kadar gördüklerimizden çok farklı. Ne orijinal Vuhan virüsüne, ne de Alfa’ya, Delta’ya, Beta’ya, Mu’ya, Gamma’ya benziyor.
Öncekilerden çok farklı bir alt varyant bu. Diğerlerinden çok daha kolay, çok daha hızlı bulaşabilme kabiliyeti var. İşin kötüsü daha önce aşılarınızı tamamlayıp tamamlamadığınızı, hatta hastalığı (COVID-19) geçirip geçirmediğinizi de ciddiye almıyor (!), onu bir şekilde kaptıysanız eğer ondan hastalanmadan kurtulmanız âdeta mucize haline geliyor.
Zaten böyle olduğu için de “sürü bağışıklığı” umudu neredeyse hayal olmuş durumda. İşte bu nedenle “korkmayalım, endişe etmeyelim” ama lütfen “riskli alanlarda maskeleri takmayı” sürdürelim.