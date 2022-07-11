Et ve Süt Kurumu'ndan satılamayan kurbanlıklar için açıklama

Kurban Bayramında satılamayan kurbanlıkları yine Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Et ve Süt Kurumu konuya ilişkin açıklama yaptı.

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Et ve Süt Kurumu Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarında satılamayan hayvanların satın alınacağını duyurdu. Açıklamada şunlar kaydedildi:



Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacaktır.

Üreticilerimizin 13-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında en yakın ESK Kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde, kurbanlıkları Kurum karkas alım fiyatlarından satın alınacaktır.

Et ve Süt Kurumu kesimhanelerine üreticimizden gelen bütün talepler karşılanacak olup ödemeler 10 gün içerisinde üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır.

Kurum karkas fiyatlarımız; I. kalite dana 94 TL/Kg, II. kalite dana fiyatı 80 TL/Kg’dir. Küçükbaş hayvanlarda ise kuzu alım fiyatı 88 TL/Kg, toklu fiyatı 82 TL/Kg, koyun alım fiyatı 70 TL/Kg’dir.

Et ve Süt Kurumu ayrıca üreticinin nakliye ve bakım masraflarını dikkate alarak cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak 1 TL/ Kg prim ödemesi yapacaktır. Örneğin, 300 kg karkas ağırlığı olan büyükbaş hayvan alımıma ilave olarak hayvan başına 300 TL; 25 kg koyun karkasına da hayvan başına 25 TL ilave ödeme yapılacaktır.

Kesim randevularını e-Devlet üzerinden alabileceklerini hatırlatır, tüm üreticilerimize bereketli kazançlar dileriz.