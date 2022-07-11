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Evlerini fahiş fiyattan kiraya veren ev sahipleri bedelini ödüyor! Bakın ne şikayetleri arttı?

Evlerini fahiş fiyattan kiraya veren ev sahipleri bedelini ödüyor! Bakın ne şikayetleri arttı?

Enflasyonu gerekçe göstererek eski kiracılarını evden çıkarıp fahiş fiyatlarla evlerini kiraya veren ev sahiplerinin başları dertte. Ev sahipleri hor kullanma, ortadan kaybolan kiracı,

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Son dönemde artan kiraların ardından vatandaş zor günler geçirirken bu kez yüksek kiraların ev sahiplerinin başına dert açtı. Artan fiyatlardan büyük kazanç sağladıklarını düşünen ev sahiplerinin ‘ödenmeyen kiralar' ve ‘hor kullanma' şikayetleri dikkat çekti.

Artan enflasyon, yükselen ev fiyatları sonrasında özellikle yabancıların da artan ilgisiyle, mevcut kiracılarını çıkarıp, 3-4 katı fiyatlarla evlerini yabancı uyruklu kişilere kiraya vermeyi tercih eden ev sahiplerinden pişmanlık sesleri yükselmeye başladı.

Evi ederinin üzerinde rakamlara tutup, sonra taahhüt ettikleri tarihten erken çıkan, hasar bırakıp ortadan kaybolan veya kirasını ödemeden çıkan kiracılar nedeniyle mağduriyet yaşayan ev sahiplerinin bir kısmı çareyi dava açmakta buldu.

Bu tarz davalarla karşılaşıyoruz
Akşam gazetesinin haberine göre; kiracısı iz bırakmadan kaybolanlar ise bir şekilde zararını sineye çekmek zorunda kalıyor. Avukat Elvan Kakıcı Şimşek, bu sorunların özellikle kısa dönem kiralamalarda yaşandığını belirterek, "Bu tarz davalarla karşılaşıyoruz. Ortada kontrat da olmayınca, ev sahipleri zararlarının nasıl karşılanacağını bilmiyorlar. Burada hukuki olarak tavsiyemiz, kısa dönem için de olsa mutlaka taraflar arasında bir protokol imzalanması ve de yazlıklarda olduğu gibi kaparo alınması" dedi.

Kiracı kiracı arıyor
İSTOÇ İş adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç Demir ise hemen ev bulma telaşıyla yabancı uyrukluların evleri fiyatına bakmaksızın tuttuğunu ancak özellikle Antalya ve Alanya'dan son zamanlarda gelen haberlerin, bazı kiracıların bu yüksek kiraları ödeyemediği yönünde olduğunu söylüyor. Demir "Hatta yabancılara yönelik sosyal medya platformlarında, bazı yabancı uyruklu kişilerin, zaten kiracı oldukları daireleri, başkalarına kiraya verme çabası içerisinde olduklarını da görüyoruz" diye konuştu.

Sahtecilik ters tepti
Gazipaşa Emlakçılar Derneği Başkanı Savaş Türker ise Alanya'nın Rusya–Ukrayna savaşıyla birlikte hızla göç almaya başladığını, bölgeye gelen yabancıların da konut arayışına girdiğini hatırlatarak süreci şöyle anlattı: Bazı ev sahipleri, mevcut kiracılarını baskı ve taciz yoluyla çıkarıp, evlerini yabancılara verdiler. Ancak yüksek vergi vermemek için, çift sözleşme yaptılar. Göç idaresine 1000-2000 liralık düşük kiralar bildirirken, yüksek rakamları ise geçerliliği olmayan sözleşmelere yazdılar. Umuyoruz bu sayede ev sahipleri fahiş kiraların risk barındığını gördü ve kiralar normal bandına oturur."

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