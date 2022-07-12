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Bakan Koca bizzat aramıştı! Doktorları hedef gösteren o imam açığa alındı

Konya'da cuma hutbesinde, eylem yapan doktorlar ve sağlık hizmetine ilişkin ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan imamın açığa alındığı öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyanet İşleri Başkanı'nı aradığını ve soruşturma sürerken görevden alınması gerektiğini söylediğini açıklamıştı.

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Edinilen bilgiye göre, 8 Temmuz'da medyaya yansıyan, doktorlara ve sağlık hizmetine yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan imam A.G. açığa alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Konya Valiliğinin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

OLAY

Doktorların iş bırakma eyleminin ardından Konya'da Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi'ndeki Kayalar Camii'nin imamı A.G cuma namazı sırasında hutbede sağlık çalışanlarını açık açık hedef göstererek, “Sen gittin hastaneden boş döndün, iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki “Sen git grevdeyiz.” Sen öldürmez misin, sövmez misin, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun kardeşim” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Koca: Diyanet İşleri Başkanı'nı aradım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamalarında şunları söylemişti:

“Olayı duyar duymaz hemen Diyanet İşleri Başkanı’nı aradım. Hac’da, Arafat’da idi. Buna rağmen aradım. Gün içinde iki kez aradım üstelik. Hemen bir müfettiş görevlendireceğini ve Konya’ya yollayacağını söyledi. Ardından Konya Valisi’ne aradım. O da içeriden bir soruşturma açtırdığını söyledi. Bence soruşturma yürürken hemen açığa alınması gerekir."

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