BIST 2.434
DOLAR 17,31
EURO 17,43
ALTIN 962,75
HABER /  GÜNCEL

Lüks otomobil Kuzey Marmara’da alevlere teslim oldu

Lüks otomobil Kuzey Marmara’da alevlere teslim oldu

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde lüks otomobil alevlere teslim oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Abone ol

Yangın, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plakası öğrenilemeyen BMW marka lüks otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın alevlere teslim olduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÖNCEKİ HABERLER
BBC'den flaş iddia: İngiliz ordusu Afganistan'da silahsız kişileri öldürdü
BBC'den flaş iddia: İngiliz ordusu Afganistan'da silahsız kişileri öldürdü
Destici, İmamoğlu'nu hedef aldı: “Telefonla afet yönetilmez"
Destici, İmamoğlu'nu hedef aldı: “Telefonla afet yönetilmez"
Fenerbahçe bir transferi daha duyurdu: İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe bir transferi daha duyurdu: İstanbul'a geliyor
Kerem Aktürkoğlu'ndan kavga açıklaması: "Futbolun doğası gereği..."
Kerem Aktürkoğlu'ndan kavga açıklaması: "Futbolun doğası gereği..."
Avcılar'da 3 katlı binada yangın
Avcılar'da 3 katlı binada yangın
Çarpıcı sözler: 105 milyonluk dev ülke çöküyor... Batmak üzereyiz! Topyekûn iflasa birkaç ay kaldı
Çarpıcı sözler: 105 milyonluk dev ülke çöküyor... Batmak üzereyiz! Topyekûn iflasa birkaç ay kaldı
ABD duyurdu Suriye'deki DEAŞ lideri öldürüldü
ABD duyurdu Suriye'deki DEAŞ lideri öldürüldü
Devlet Bahçeli'ye hediye edilen tablo için Almanya da tarafını seçti! Yunanistan'ı çıldırtmıştı
Devlet Bahçeli'ye hediye edilen tablo için Almanya da tarafını seçti! Yunanistan'ı çıldırtmıştı
Galatasaray kampında kavga! Futbolcular birbirine girdi işte ilk görüntüler
Galatasaray kampında kavga! Futbolcular birbirine girdi işte ilk görüntüler
İstanbul'da yarın ikinci kritik zirve! BAE Türkiye planları için geliyor
İstanbul'da yarın ikinci kritik zirve! BAE Türkiye planları için geliyor