Beşiktaş yeni stoperini İspanya'da buldu! Transfer için düğmeye basıldı

Beşiktaş Yönetimi, Valencia’nın 24 yaşındaki stoperi Eray Cömert için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

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Beşiktaş'ta stoper arayışları sürüyor. Listenin ilk sırasında yer alan Abdülkerim Bardakcı'yı Galatasaray'a kaptıran, Kaan Ayhan'da ise yüksek maliyet engeline takılan Siyah- Beyazlılar'dan sürpriz bir hamle geldi.

TAKVİM'in haberine göre; Yönetim, La Liga ekiplerinden Valencia'da forma giyen Eray Cömert'in transferi için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar geçtiğimiz sezonun devre arasında da 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istemişti.

8 maçta 341 dakika oynadı

Ancak o dönem Basel formasını giyen Eray tercihini Valencia'dan yana kullanmıştı. İspanyol ekibinin formasıyla La Liga'da 8 maçta sadece 341 dakika süre alabilen Eray Cömert'in yeni sezonda da 11'de yer alamayacağını düşündüğü için ayrılık kararı aldığı iddia ediliyor.

İspanyol basınına göre Valencia 800 bin Euro bonservis ödeyerek aldığı Türk yıldızın fiyatını 1 milyon Euro olarak belirledi.