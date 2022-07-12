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Galatasaray kampında kavga! Futbolcular birbirine girdi işte ilk görüntüler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da gerçekleştirdiği kampta futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt arasında gerginlik yaşandı.

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Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yapılan ve ilk bölümü basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular arasındaki gerginlik, 5'e 2 pas çalışması sırasında meydana geldi.

Basın mensuplarının sahadan ayrıldığı sırada gerçekleşen olayda Patrick van Aanholt'un müdahalesi sonrasında Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Bu pozisyon sonrasında önce sözle tartışma yaşayan futbolcular, daha sonra birbirlerinin üzerine yürüdü.

Araya giren diğer futbolcular, Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu'nu sakinleştirerek gerginliğin büyümesini önledi.

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