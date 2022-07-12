Koronavirüste yeni alarm! Uğur Şahin de buna karşı uyarmıştı

Koronavirüsteki yeni sıçrama tüm dünyayı etkisi altına aldı. Uzmanlar BA.2.75 olarak adlandırılan varyantın bağışıklığı da aşabileceği söyleniyor.. Uğur Şahin daha önce 'aşılardan da kaçabilir' diyerek uyarmıştı.

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Omicron, kendi içinde mutasyona uğrayarak bazı farklılıkları olan alt varyantlar oluşturuyor. Son olarak Hindistan’ta yayılan ve ABD dahil olmak üzere pek çok ülkede görülen BA.2.75 olarak adlandırılan varyant, bilim insanları arasında endişeye neden oldu. Üstelik uzmanlar varyantın hızla yayılabileceğini, aşılardan ve önceki enfeksiyonlardan elde edilen bağışıklığı aşabileceğini söylüyor.

Hindistan’da yeni bir Omicron alt varyantının yayılması endişelere neden oldu. Bilim insanları, BA.2.75 olarak adlandırılan yeni mutasyonun aşılardan ve önceki enfeksiyonlardan kalan bağışıklıktan kaçabileceğinin altını çizdi.

Küresel olarak öne çıkan varyantın BA.5 dahil olmak üzere diğer Omicron varyantlarından daha ciddi hastalığa neden olup olmayacağı açık değil. ABD’deki bir klinikte viroloji direktörü olan Matthew Binnicker, fazla sonuç çıkarmak için henüz çok erken olduğunu söyledi. Ancak yeni varyantın, özellikle Hindistan'daki bulaşma oranlarında artışa neden olduğun altını çizdi.

Hızlı bir şekilde yayılıyor

Yeni Delhi'deki Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi-Genomik ve Bütünleştirici Biyoloji Enstitüsü'nden bilim insanı Lipi Thukral, “En son mutant (BA.2.75) Hindistan'daki birkaç eyalette tespit edildi ve oradaki diğer varyantlardan daha hızlı yayılıyor gibi görünüyor. Ayrıca Avustralya, Almanya, Birleşik Krallık ve Kanada dahil olmak üzere yaklaşık 10 ülkede daha tespit edildi. Yakın zamanda ABD'nin Batı Kıyısında iki vaka tespit edildi” dedi.

Luo, ayrıca “Pandemi öncesi hayata dönmek istiyoruz ancak yine de dikkatli olmalıyız. Artık eskisinden daha yüksek düzeyde riskle yaşadığımızı kabul etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

BA.2.75 hangi ülkelerde görüldü?

BA.2.75, şimdiye kadar Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh, Maharashtra ve ulusal başkent Delhi dahil olmak üzere birçok Hint eyaletinde ortaya çıktı. Ayrıca ABD, Avustralya, Almanya, İngiltere ve Kanada dahil olmak üzere 10 ülkede daha tespit edildi.

DSÖ'nün takibinde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün baş bilim insanı Soumya Swaminathan'a göre, ilk olarak geçen ay Hindistan'dan bildirilen en son Omicron alt varyantı BA.2.75'i şiddetli olarak adlandırmak için çok erken.

Swaminathan bir Twitter paylaşımında Hindistan'ın yanı sıra BA.2.75'in 10 başka ülkeden de rapor edildiğini söyledi ve “DSÖ onu izliyor” dedi.

Swaminathan ayrıca “Analiz etmek için hala sınırlı dizileme var ancak bu alt varyant, spike proteinin reseptör bağlama alanında birkaç mutasyona sahip gibi görünüyor. Virüsün kendisini insan reseptörüne bağlayan kilit kısmı budur. Bu yüzden bunu izlemeliyiz” şeklinde konuştu.

Uğur Şahin uyarmıştı

Geçtiğimiz haftalarda virüsün Omicron varyantının aşılardan kaçabilen yeni bir alt varyantını tespit ettiklerini söyleyen Uğur Şahin de bir uyarıda bulunmuştu. Şahin, dünya genelinde koronavirüskısıtlamaları bir bir kaldırılırken yeni bir dalga oluşmaması için yetkililere söz konusu alt varyanta göre oluşturdukları aşıya kullanım onayı sürecini hızlandırmaları çağrısı yapmıştı.

İngiliz Financial Times gazetesine açıklamalarda bulunan Şahin, klinik araştırmaların bugüne kadar yapılanlardan farklı olmayacağını vurgulayan Şahin, “spike proteininin birkaç amino asidini değiştireceklerini” söylemişti.