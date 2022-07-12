BIST 2.434
DOLAR 17,37
EURO 17,46
ALTIN 969,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Arabasına bırakılan notu görünce sevindi sıkıştırılan parayı görünce şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arabasına bırakılan notu görünce sevindi sıkıştırılan parayı görünce şaşkına döndü

ESKİŞEHİR’de park halindeki ticari aracına çarpıldığını fark eden Gürkan Güler, cam sileceğine bırakılan not ve aynaya sıkıştırılan 10 TL'yi görünce şaşkına döndü. Çarpan sürücü yazdığı notta hasardan dolayı özür dilerken, Güler aracındaki hasarın 2 bin 300 lira olduğunu kaydetti.

Abone ol

Eskişehir'de sabah saatlerinde evinden aracıyla işe gitmek için çıkan Gürkan Güler, kendisini şaşırtan bir manzarayla karşılaştı. Ticari aracının sol ayna ve alt tampon kısımlarının kırıldığını fark eden Güler, ardından aracın aynasına sıkıştırılmış 10 TL ve sileceğine bırakılan notu gördü.

Toplamda 2 bin 300 lira zararının olduğunu söyleyen Gürkan Güler, ticari aracına bırakılan notta ise "İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın. Hasarınız için aynanıza para bıraktım" ifadelerinin yazılı olduğunu gördü.

Çarpan sürücünün nezaketi için teşekkür eden Gürkan Güler, "Yaklaşık 10 gündür ticari aracımı kullanmıyordum ve bu sabah aracımın ön tampon aracımın sol aynasının kırık olduğunu gördüm. Daha sonra kırık aynama 10 lirayı ve sileceğime ise sıkıştırılmış notu gördüm. Notu okuyunca insanlık ölmemiş dedim kendime. Aracımın sol aynasındaki hasar 1 bin 800, tampon tamiri ve boyası 500 lira olduğunu tahmin ediyorum" diyerek başından geçenleri anlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçeli Arda Güler 100 milyon pound eder mi? Menajerler konuştu
Foto Galeri Fenerbahçeli Arda Güler 100 milyon pound eder mi? Menajerler konuştu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hulusi Akar'dan tahılda 'kırmızı hat' görüşmeleri için açıklama
Hulusi Akar'dan tahılda 'kırmızı hat' görüşmeleri için açıklama
Bu kış doğal gaz ve elektrik fiyatları fena cep yakacak
Bu kış doğal gaz ve elektrik fiyatları fena cep yakacak
Fatih Altaylı'dan DW Türkçe'ye hodri meydan: Açıklamaya davet ediyorum
Fatih Altaylı'dan DW Türkçe'ye hodri meydan: Açıklamaya davet ediyorum
Deutsche Welle'ye büyük şok! Filistinli gazeteci açtığı davayı kazandı
Deutsche Welle'ye büyük şok! Filistinli gazeteci açtığı davayı kazandı
Sabah namazından döndü, karısını evde bulamadı
Sabah namazından döndü, karısını evde bulamadı
Anadolu Efes'te ABD'li oyuncu Singleton ile yollar ayrıldı
Anadolu Efes'te ABD'li oyuncu Singleton ile yollar ayrıldı
Tanju Özcan için ihraç süreci başlıyor savunmasını böyle verecek
Tanju Özcan için ihraç süreci başlıyor savunmasını böyle verecek
Rusya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası
Rusya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası
SGK verileri açıkladı: Türkiye'de sigortalı sayısı bir yılda 767 bin kişi arttı
SGK verileri açıkladı: Türkiye'de sigortalı sayısı bir yılda 767 bin kişi arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşecek Kremlin'den açıklama geldi Üçlü zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşecek Kremlin'den açıklama geldi Üçlü zirve