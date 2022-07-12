Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği sürüyor! Menajeri iddiaları yalanladı

Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'den ayrıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

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Sarı lacivertlilerin Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği iddia edilirken oyuncunun menajerinden yalanlama geldi.

Fenerbahçe ile Mesut Özil'in yollarının ayrıldığı iddialarının ardından oyuncunun menajeri Erkan Söğüt konuya ilişkin olarak çarpıcı bir açıklama yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Ayrılık iddialarını yalanlayan Söğüt, "Mesut, halen daha Fenerbahçe'nin futbolcusu. Hiçbir şey feshedilmiş değil. Sadece Başakşehir değil, çok sayıda teklif var. Başakşehir’den teklif aldığımız doğru." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in sarı-lacivertli kulüple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Rekorla geldi ama...

Oysa ki Mesut Özil, sarı lacivertlilere gelirken, daha sahaya çıkmadan rekorlar kırmıştı. Mesut Özil’i İstanbul’a getiren uçağın yolculuğunu tam 312 bin kişi izlerken, ‘Gel gündüzle gece olalım’ tweeti Türk Spor tarihinin en çok etkileşim alan paylaşımı olmuştu. Söz konusu paylaşım 24 saat içinde 215 bin 600 defa retweet edilirken, 592 bin 100 kişi tarafından beğenilmiş ve 60 bin 200 yorum yapılmıştı. Bununla beraber, borsada işlem gören F.Bahçe hisselerinin önceki kapanışa oranla yüzde 7 değer kazanması dikkat çekmişti.

Kırılma anı Konya maçı

Mesut Özil, Fenerbahçe’nin 20 Mart 2022 tarihinde Konyaspor ile Kadıköy’de oynadığı müsabakanın ilk devresinde forma giyerken, ikinci yarıda ise oyundan alındı. Bu maçtan sonra Fenerbahçe Kulübü, resmi bir açıklama yaparak Mesut Özil’in kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Özil’in soyunma odasında oyundan alındığını duyunca, İsmail Kartal’a sarf ettiği sözler kadro dışı bırakılmasının nedeni olduğu öne sürülmüştü. Ardından sezonu kadro dışı şekilde tamamlayan ünlü futbolcu için yeni teknik direktör Jorge Jesus da olumsuz görüş bildirince ipler koptu.

36 maçta 11 gole katkı

Geldiği anda ilk açıklaması “Bir rüyam gerçek oluyor” olan Mesut Özil’in sarı lacivertlilerdeki kariyeri hem kendisi hem de kulüp için hiç de beklediği gibi gitmedi. 20 Ocak 2021’de imzayı atan Özil, 36 karşılaşmada forma giyerken, 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.