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Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımlar 6 ay daha uzatıldı

Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımlar 6 ay daha uzatıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'deki savaş mağduru sivillere Türkiye üzerinden ulaştırılan insani yardımların 6 ay daha devam etmesine karar verdi.

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Birleşmiş MilletlerİN New York'taki Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) acil oturumunda, Suriye'ye Türkiye üzerinden ulaştırılan yapılan sınır ötesi yardımların 6 ay süreyle uzatılmasına ilişkin karar kabul edildi.

İrlanda ve Norveç'in hazırladığı ortak karar tasarı için 12 ülke "lehte" oy kullanırken Konseyin toplam 15 üyesinden 3 ülke (ABD, İngiltere ve Fransa) "çekimser" kalmayı tercih etti.

ABD ve Fransa'dan Rusya'ya tepki
ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Richard Mills, oylamadan sonra yaptığı konuşmada, "Rusya, Suriyelilerin ihtiyaçlarını görmezden geliyor ve bu, Suriye'deki insani ihtiyaçlarla ilgili olarak acımasızlık. Bu kararın zayıf noktası, önümüzdeki ocak ayında mekanizmayı yenilemek için bu Konsey tarafından daha fazla çalışma gerektirmesi." ifadesini kullandı.

Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nicolas de Riviere, Konsey üyelerine Fransa'nın yardım mekanizmasının görev süresinin bir yıl yerine 6 ay uzatılabilmesinden memnun olmadığını belirtti.

Buna karşılık İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Babara Woodward ise oturum sırasında "İngiltere'nin Suriye'deki yeniden yapılanma projelerine katılmayı kategorik olarak reddettiğini" vurguladı.

BM'nin sınır ötesi yardımları, BMGK'nin Rusya'nın "vetosu" nedeniyle cuma günü uzatmayı onaylayamaması üzerine 10 Temmuz'da sona ermişti.

BMGK kararı, 5 daimi üye olan Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'den hiçbirinin itiraz etmemesi koşuluyla en az 9 üyenin onayını gerektiriyor.

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