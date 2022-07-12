Manchester United Liverpool'a fark attı

Erik ten Hag ile yeni bir başlangıç yapan Manchester United, hazırlık maçında karşılaştığı Liverpool'u 4-0 mağlup etti.Abone ol
İngiltere Premier Lig'in devleri Manchester United ve Liverpool hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi.
Manchester United, Liverpool'u 4-0'la bozguna uğratarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
Kırmızı Şeytanlar'ın galibiyet gollerini 12. dakikada Jadon Sancho, 30. dakikada Fred, 33. dakikada Anthony Martial ve 76. dakikada
Pellistri kaydetti.
Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag, ilk hazırlık karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.