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Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı!

Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı!

Beşiktaş'ta 19 yaşındaki genç futbolcu Serdar Saatçı Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçının ardından kadro dışı bırakıldı.

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Beşiktaş, Serdar Saatçı'nın Viktoria Plzen maçındaki davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Siyah-Beyazlı Kulüpten yapılan açıklamada, "Viktoria Plzen ile bugün oynadığımız hazırlık maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır." ifadelerine yer veridi.

Hazırlık maçında ipler gerildi
Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında oyuna giren Serdar Saatçı, 83. dakikada kenara alınması sonrası Valerien Ismael'e tepki gösterdi ve yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları ikinci etabı için Avusturya’da devam eden kamp programımız kapsamında, Viktoria Plzen ile bugün oynadığımız hazırlık maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır.

Serdar Saatçı yarından (13 Temmuz) itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimizde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir."

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