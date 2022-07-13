Bayramdan sonra hava nasıl olacak? Meteoroloji'den birçok ile yağış uyarısı: İstanbul, Ankara, Eskişehir...

BİRÇOK İLE YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göreyse yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.