Abdulkadir Selvi anketleri yazdı: Kılıçdaroğlu'na operasyon çekiliyor, ayağınızın altındaki halıyı...

Abdulkadir Selvi, altılı masada yeni anketlerin masaya sürülebileceğini öne sürerek Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı için operasyon çekilebileceğini iddia etti.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu’na operasyon çekiliyor, Akşener ismi gündemde" başlıklı yazısında cumhurbaşkanı adayı olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adının öne çıktığını savunurken, "Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar" dedi.

Selvi, "Bazı AB ülkelerinin büyükelçileri bir araya geldikleri gazetecilere, 'Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi imkânsız. Akşener ortak cumhurbaşkanı adayı olmalı' diye fısıldamaya başladı. Akşener’in cumhurbaşkanı adaylığı konusunu ciddiye alıyorum" iddiasında bulundu.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"6’lı masa toplandığında Kılıçdaroğlu’nun seçilemediği ama Akşener’le seçimin kazanılacağı yönündeki anketler masaya sürülebilir. O zaman Kılıçdaroğlu’nun eli kolu bağlanmış olur.

Bu süreçte Kılıçdaroğlu cesur davranıp aday olursa olur. Ama yeterince cesur davranamazsa kaybeder. Benden hatırlatması. Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar."