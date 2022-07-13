Kızılay, Sudan'da kestiği kurbanlıkları ihtiyaç sahiplerine dağıttı

Türk Kızılay, Sudan'da, vekaletini aldığı 3500 hisselik kurbanın kesim işlemlerini tamamlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

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Türk Kızılay, Sudan'da, vekaletini aldığı 3500 hisselik kurbanın kesim işlemlerini tamamladı. Türk Kızılay Sudan Delegasyon Başkanı Çetin Bayatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganı ile düzenlenen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında, Sudan'da 500 büyükbaş hayvanın ihtiyaç sahiplerine tesliminin tamamlandığını söyledi.

Bayatlı, Türk Kızılay Fatih Şube Başkanı Mustafa Türk ve Türk Kızılay Kan Hizmetlerinden Cengiz Bereketli'nin de katıldığı programda, Sudan Kızılayı iş birliğinde başkent Hartum'un Kerari, Bahri, Şarkunnil, Umdurman ve Kalakle bölgelerinde 3 bin 500 hissenin dağıtıldığını kaydetti.