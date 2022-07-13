Cübbeli Ahmet Hoca'dan Diyanet'e Vehhabi uyarısı: Kontrolü kaybettiniz, iç savaşı körüklemiş olacaksınız

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Sakarya'da vaaz vermesine izin verilen Vehhabi kökenli isimler için Diyanet İşleri Başkanlığı'na tepki gösterdi. "Kontrolü kaybedersiniz, iç savaş tetiklersiniz" uyarılarında bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, Akit gazetesinin dağıttığı kitap için "Okumayın, yakın" tavsiyesinde bulundu.

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Sakarya'da bir camide Kuveytli Osman El Hamis isimli "şeyh"in namaz kıldırıp vaaz vermesiyle ilgili bir tepki de İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi.

Diyanet'in kontrolü kaybettiğini söyleyen Ünlü, Vehhabi isimlere izin vermeye devam edilmesi halinde 'iç savaş' tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağı konusunda uyarıda bulundu.

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Sakarya'da bir camide vaaz veren Osman El Hamis için Diyanet'e şunları söyledi: "Kontrolü kaybetmiş durumdasınız, böyle giderse iç savaşı körüklemiş olacaksınız"



Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Diyanet'i, vehhabileri konuşturmama hususunda uyarıyorum. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklar. Diyanet, bu işin kontrolünü kaybetmiş durumdadır. Diyanet'i uyarıyoruz; hangi ırktan ve milletten olursa olsun eğer camiilerde bu adamlara konuşma izni verirseniz, selefiliğe vehhabiliğe hizmet edip, iç savaşı körüklemiş olacaksınız. Diyanet, en kısa zamanda kendine gelmeli; bünyesindeki sapık itikadlı vehhabi zihniyetli adamları da tespit edip ihrac etmeli ve camiileri de mutlaka kontrol altına almalıdır" ifadelerini kullandı.

Akit gazetesinin verdiği kitabı yakın

Ayrıca Akit gazetesinin dağıttığı, Vehhabilerin en büyük kitabı 'Kitabu't-Tevhid'i okumamanız ve evinizde varsa yakmanız hususunda uyarıyoruz!" diyen Ünlü açıklamasında şunları da söyledi:

"Sonuç olarak; Osman el-Hamis ve Mahmud el-Hasenat gibi adamların Türkiye'ye giriş çıkışları acilen iptal edilmelidir. Şahıslar hakkında isimleri çoğaltabiliriz. Bu adamların sayın Cumhurbaşkanımızı methetmeleri ve devletimize sahip çıkar gibi görünüp, Türk bayraklı paylaşımlar yapmaları bizi aldatmamalıdır. Çünkü biz onların Arapça konuştukları diğer videolarında maturidilere, bizim bütün Türk halkının müslümanlarına kafir dediklerini görüyor ve biliyoruz. Bunlar şu anda kendilerine yer edinmeyi hedefliyorlar, daha sonra da camiilerde bu kadar kalabalık toplayan bu kişilerin insanlarda büyük etkisi olduğu için onları sokağa dökmesi kaçınılmaz olacaktır. Tabii böylesi tahriklerden Arap kardeşlerimiz daha ziyade etkilenip, memlekette iç karışıklığa sebebiyet vereceklerdir. Bundan dolayı devlet büyüklerimizi uyarıyoruz."