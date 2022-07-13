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Meclis kapandı CHP grup toplantılarına her ilde devam edecek

Meclis kapandı CHP grup toplantılarına her ilde devam edecek

Meclis'in kapanmasının ardından yaz dönemi çalışmalarına başlayan CHP, her hafta bir ilde grup toplantısı yapacak.

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TBMM'nin tatile girmesinin ardından yaz dönemi çalışmalarına başlayan CHP, Meclis grup toplantılarını her hafta bir ilde yapacak. İlk toplantı 2 Ağustos'ta Ağrı'da, ikinci toplantı 9 Ağustos'ta Edirne'de.
CHP yaz çalışmalarına başlıyor.

İlk toplantı Ağrı'da
Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP Genel Başkan Başkoordinatörü Erdoğan Toprak, ilk toplantının 2 Ağustos'ta Ağrı'da yapılacağını söyledi.
Türkiye'nin doğusundan batısına her ilde olacaklarını söyleyen Toprak, ikinci toplantının da 9 Ağustos'ta Edirne'de yapılacağını açıkladı.
Toplantıların vatandaşın katılımıyla salı günleri saat 13.30'da gerçekleştirileceğini kaydeden Erdoğan Toprak, "Genel Başkanımızın konuşmasının ardından sözü vatandaşlarımıza bırakacağız. Onların sorularını yanıtlayacağız, dertlerini dinleyip çözüm önerilerimizi sunacağız" dedi.

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