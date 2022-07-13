BIST 2.433
DOLAR 17,40
EURO 17,45
ALTIN 963,76
HABER /  POLİTİKA

Bülent Arınç'ın yeğeni Demokrat Parti'ye katıldı

Bülent Arınç'ın yeğeni Demokrat Parti'ye katıldı

AK PARTİ'nin kurucularından olan, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber, Demokrat Parti’ye katıldı.

Abone ol

AK Parti’li Bülent Arınç’ın yeğeni Ezgi Akgun Biber, Demokrat Parti’ye katıldı.

Biber, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Güzel ülkemin her köşesinden yükselen adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalmamak adına bugün itibari ile daha özgür siyaset yapabileceğime ve duyulmak istenenleri değil de, gerçekleri özgürce konuşabileceğime inandığım Demokrat Parti’ye katıldım. Yeter! Söz milletindir!” ifadelerini kullandı.

Arınç son dönemde kurucularından olduğu AK PARTİ’ye ye yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti. Arınç’ın son olarak, “Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir” sözleri, iktidar kanadında tepki görmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Diyanet'e Vehhabi uyarısı: Kontrolü kaybettiniz, iç savaşı körüklemiş olacaksınız
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Diyanet'e Vehhabi uyarısı: Kontrolü kaybettiniz, iç savaşı körüklemiş olacaksınız
Kızılay, Sudan'da kestiği kurbanlıkları ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Kızılay, Sudan'da kestiği kurbanlıkları ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Akaryakıta büyük indirim geliyor! Brent petrol çakıldı! Benzin ve mazot...
Akaryakıta büyük indirim geliyor! Brent petrol çakıldı! Benzin ve mazot...
Abdulkadir Selvi anketleri yazdı: Kılıçdaroğlu'na operasyon çekiliyor, ayağınızın altındaki halıyı...
Abdulkadir Selvi anketleri yazdı: Kılıçdaroğlu'na operasyon çekiliyor, ayağınızın altındaki halıyı...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş doktorlar için 'Öldürmez misin' diyen imam için ilk kez konuştu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş doktorlar için 'Öldürmez misin' diyen imam için ilk kez konuştu
Yunan lobisine şok! Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili yasada sürpriz gerişme
Yunan lobisine şok! Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili yasada sürpriz gerişme
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret ve enflasyon açıklamaları
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret ve enflasyon açıklamaları
İtalya Başbakanı Draghi: Rus gazına olan bağımlılığımız büyük ölçüde azaldı
İtalya Başbakanı Draghi: Rus gazına olan bağımlılığımız büyük ölçüde azaldı
Eve gizli kamera koydu gördüklerine inanamadı evdeki öteki kadın davasında ünlü televizyoncuya şok
Eve gizli kamera koydu gördüklerine inanamadı evdeki öteki kadın davasında ünlü televizyoncuya şok
Altılı masanın sezon finali tarihi açıklandı! 'Sürekli toplantı yapılıyor, somut bir şey çıkmıyor' eleştirileri
Altılı masanın sezon finali tarihi açıklandı! 'Sürekli toplantı yapılıyor, somut bir şey çıkmıyor' eleştirileri