Bülent Arınç'ın yeğeni Demokrat Parti'ye katıldı

AK PARTİ'nin kurucularından olan, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber, Demokrat Parti’ye katıldı.

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AK Parti’li Bülent Arınç’ın yeğeni Ezgi Akgun Biber, Demokrat Parti’ye katıldı.

Biber, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Güzel ülkemin her köşesinden yükselen adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalmamak adına bugün itibari ile daha özgür siyaset yapabileceğime ve duyulmak istenenleri değil de, gerçekleri özgürce konuşabileceğime inandığım Demokrat Parti’ye katıldım. Yeter! Söz milletindir!” ifadelerini kullandı.

Arınç son dönemde kurucularından olduğu AK PARTİ’ye ye yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti. Arınç’ın son olarak, “Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir” sözleri, iktidar kanadında tepki görmüştü.