İstanbul’da üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü: Başına poşet geçirilmiş halde bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Genç kadın bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunarak ve site güvenliğine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Salondaki koltukta yatar vaziyette duran genç, başına poşet geçirilmiş halde bulundu. Ayrıca gencin hemen yanı başında ise hastane tipi oksijen tüpü ile vücuduna uzanan hortumlar olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin vücudunda yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.