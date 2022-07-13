En düşük bekçi maaşı 10 bin lirayı geçti

Son 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında memur, emekli maaşlarından sonra bekçi maaşları da belli oldu. Buna göre en düşük bekçi maaşı 10.293 TL oldu.

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Son 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur, emekli maaşlarından sonra bekçi maaşlarının da açıklanması bekleniyordu. Mahalle emniyetinden sorumlu olan ve kolluk kuvvetlerine destek olmak amacıyla ortaya çıkarılan bekçilerin maaşlarını, temmuz ayında zamlı olarak ne kadar alacakları merak ediliyordu. Peki 2022 en düşük bekçi maaşı ne kadar?

Enflasyon farkını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Geçen ay yüzde 2,98 artış ile birlikte yıllık yüzde 73,50 seviyelerine ulaşan enflasyon verileri, haziran ayında ise yüzde 4,95 oranında artarak yüzde 78,6 seviyelerine yükseldi. 6 aylık enflasyon verilerinin beklenildiği Türkiye'de ise memur ve emekliler için Temmuz 2022 maaş zammı da netleşti. Haziran ayı enflasyon oranları ile birlikte memur ve emekliler için maaş zam oranı yüzde 40'ın üzerinde gerçekleşti

2022 temmuz ayı bekçi maaşları ne kadar?

Yapılan açıklamalara göre en düşük bekçi maaşı 10.293 TL olduğu duyuldu.

Bekçi maaşlarına ilişkin net detaylar henüz belli olmasa da en düşük rakamın 10 bin 293 TL olduğu konuşuldu. Gelecek yeni veriler sonrasında ise bekçilerin ilkokul, lise ve üniversite mezuniyetlerine göre ne kadar maaş alacakları açıklanacak.

Ocak 2022'de zamlı bekçi maaşları şu şekildeydi:

İlkokul mezunu bekçi maaşı 6 bin 535 TL

Lise mezunu bekçi maaşı 6 bin 767 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı 7 bin 707 TL