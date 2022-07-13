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Adana'da çirkin olay! Üniversiteli genç hayatının şokunu yaşadı: Siz kimsiniz...?

Adana'da çirkin olay! Üniversiteli genç hayatının şokunu yaşadı: Siz kimsiniz...?

ADANA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde ders çalışan bir genç, öğrencilerin ders çalışmadığı bir alanda namaz kıldığı gerekçesiyle kütüphane görevlileri tarafından uyarıldı. Üniversiteli genç, belediye personelinin, "Bize bu şekilde talimat geldi" sözleri üzerine "Namaz kılan adama suç işlemiş gibi 'gelebilir misin aşağı' diyorlar. Kimsiniz siz?" ifadesiyle tepki gösterdi.

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CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde yaşanan olayda kütüphane görevlisi, namaz kılan bir öğrenciye talimatlar doğrultusunda namaz kılamayacağını söyledi.

Kütüphane görevlisi, namaz kılmak isteyen öğrencinin "İnce Memed Kütüphanesi'nde biz şu anda burada hiçbir yerde namaz kılamaz mıyız?" sorusuna "Şu anda kılamazsın, bize verilen talimat bu şekilde" sözleriyle yanıt verdi.

"Bize böyle talimat verildi"

Görevli, namaz kılmak isteyen öğrencinin, "Buraya mescit yapılmamış, boş bir alan da yok, buna rağmen burada namaz kılamıyor muyum? Buranın yönetimine de soruyorum? Bu nasıl bir anlayış? Namaz kıldım diye zorlarına mı gitmiş?" cümleleri üzerine "Buranın yönetimi ile alakalı ben bir personelim ve bana verilen talimatları iletiyorum. Bu şekilde bilgi geldi" yanıtını verdi.

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