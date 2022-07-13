KYK kredileri faizleri için Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan flaş açıklama! Cumhurbaşkanı açıklayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu çok eleştirilen KYK kredi faizleri için son dakika açıklaması yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında detaylıca açıklama yapacak." dedi.

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KYK kredisi faizleri için hükümet çalışma başlattı. Üniversiteden mezun olan gençlerin sosyal medyada yüksek enflasyon hesabıyla katlanan faizleri sosyal medyada paylaşması üzerine hükümetin harekete geçtiği açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kabine toplantısında bu konuda çalışma yapıldığını duyurarak şunları söyledi:



-Gençlerimizi ne mağdur kılarız ne de karamsarlık tablolarına alet ederiz. kimseyi mağdur etmeyeceğiz.

-Çalışmalarımız hazır, Kabine toplantısında konuyu ele alacağız. Cumhurbaşkanı açıklayacak.

Kılıçdaroğlu 'Ödemeyin' çağrısı yapmıştı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyada KYK borçlarını paylaşan öğrencilerin gösterdiği tepkiye destek vererek borçların ödenmemesi çağrısı yapmıştı. KYK borcu olduğu öne sürülen görsellerde 23 ila 32 bin TL arasında devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 100 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı görüldü.