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Şok üstüne şok: Avrupa 13,8 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu

Şok üstüne şok: Avrupa 13,8 milyar avroluk Rus varlığını dondurdu

Avrupa Birliği, şimdiye kadar 13 milyar 800 milyon avroluk Rus varlığını dondurduğunu bildirdi. AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders, dondurulan varlıklara el konularak Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasıyla ilgili yaz tatilinden sonra üye ülkeler arasında uzlaşıya varılmasını beklediğini ifade etti.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders, üye ülkelerin şimdiye kadar 13 milyar 800 milyon avroluk Rus varlığını dondurduğunu duyurdu.

Reynders, Çekya'nın başkenti Prag'ta AB üyesi ülkelerin adalet bakanlarının gayriresmi toplantısı vesilesiyle basına açıklama yaptı.

"Şu ana kadar toplam 13 milyar 800 milyon avro değerinde varlığı dondurduk" diyen Reynders, bunun 12 milyar avrodan fazlasının 5 üye ülkeden geldiğini, diğer ülkelerin de çabalarını hızlandırmasını umduğunu söyledi.

Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılacak

Reynders, dondurulan varlıklara el konularak Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasıyla ilgili yaz tatilinden sonra üye ülkeler arasında uzlaşıya varılmasını beklediğini belirtti.

Reynders, daha önce yaptığı açıklamada, müsadere edilecek varlıkların Ukrayna’nın inşası için kullanılması konusunda önce AB içinde ardından üye ülkelerin kendi mevzuatlarında yasal düzenleme yapılması gerektiğini bildirmişti.

AB, şimdiye kadar 98 şirket ve aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu 1158 kişinin varlığını dondurdu ve AB'ye girmelerini yasakladı, petrol ambargosunu da içeren 6 yaptırım paketini kabul etti.

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