Can Ataklı sabıkalı çıktı Hadi Özışık yorumladı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Can Ataklı'nın "Sabıka kaydını' yorumladı... Peki Can Ataklı 'Sabıkası ne' Ataklı bunları neden yapıyor?.. Hadi Özışık nedenini anlattı.

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Uzaktan eğitim veren başörtülü bir öğretmene yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılanan gazeteci Can Ataklı, 10 bin 110 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, kendi YouTube kanalında Ataklı'ya verilen cezayı ve herkesi şaşırtan ortaya yeni çıkan Ataklı'nın sabıkasını değerlendirdi.

"Bakacağım dedi 1 hafta geçti"

Ataklı'nın sabıkası olduğunu mahkeme kararıyla öğrendiğini belirten Özışık, "Can Ataklı da bilmiyormuş sabıkalı olduğunu o da bu evraktan öğrenmiş. Ama merak ettik. 'Bakacağım' dedi 1 hafta geçti. Baktı mı bakacak mı yoksa eli mi var mı e-devlete girmeye? 'Ben ne yaptım ne suç işledim.' Hakikaten çok merak ediyorum. Bizi aydınlatması gerek miyor mu? 1 haftadır merak içerisindeyiz." dedi.

PROGRAMIN TAMAMINI HADİ ÖZIŞIK'IN KANALINDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ