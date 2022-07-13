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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nda 13 liderle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nda 13 liderle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurban bayramı süresince, Türkiye’nin son dönemde normalleşme süreci yaşadığı ülkelerin liderleri başta olmak üzere, yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

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Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve İsrail Başbakanı Yair Lapid ile görüştü. Erdoğan bu görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra liderlerle bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldı. Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile en çok görüşen lider olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı’nda da iki ülkenin devlet başkanlarıyla telefon görüşmesi yaptı, tahıl koridorunu konuştu.

Liderlere bayram tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Kurban Bayramı vesilesiyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif,  Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Arap Emîrlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nahyan ve Katar Emîri Şeyh Temim bin Hamed Âl Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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