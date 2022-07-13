Şarküteri ürünlerindeki skandalı kabul ettiler! Tehlike büyük!

Dünya Sağlık Örgütü, 2015'te yaptığı araştırmada işlenmiş etlerde kanserojen bulunduğunu tespit etmişti. Şarküteri ürünlerinde kullanılan malzemelerle kanser arasında bir bağ olduğunu kabul edildi.

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Fransız sağlık denetleme kuruluşları ve uzmanlar, işlenmiş etlerde kullanılan nitrat ile kolon kanseri arasında bir bağ bulunduğunu doğruladı.

Sözcü'nün haberine göre, Fransız ulusal gıda güvenliği kurumu Anses, yapılan incelemeler ve geçmişte yapılan araştırmaları inceleyerek bu sonuca vardıklarını duyurdu.

Birçok ürünün raf ömrünü uzatmak için nitrat kullanılıyor

Anses tarafından yapılan açıklamada, "Gıdalarda kullanılan nitrat tüketiminin azaltılmasını tavsiye ediyoruz" denildi. Birçok gıda ürününde kullanılan nitrat, ürünlerin raf ömrünü uzatmak ve tadını geliştirmek için özellikle şarküteri ürünlerinde kullanılıyor.

Fransa hükümetti bu yıl içinde nitrat türü ürünlerin kullanımının kısıtlanacağı bir hareket planı yapacaklarını duyurdu. Fransa Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı’nın ortak açıklamasında, "Bu tamamen gereksiz ürünlerin kısıtlanmasını engelliyor. Kullanılan bu ürünlerin tüketicinin sağlığını düşünecek şekilde azaltılması gerekiyor" denildi.

2015 yılında Dünya Sağlık Örgütü de benzer bir araştırma yapmış ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Dünya Sağlık Örgütü işlenmiş etlerde kanserojen bulunduğunu tespit etmişti.