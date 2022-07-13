BIST 2.414
DOLAR 17,43
EURO 17,51
ALTIN 961,94
HABER /  SAĞLIK

Şarküteri ürünlerindeki skandalı kabul ettiler! Tehlike büyük!

Şarküteri ürünlerindeki skandalı kabul ettiler! Tehlike büyük!

Dünya Sağlık Örgütü, 2015'te yaptığı araştırmada işlenmiş etlerde kanserojen bulunduğunu tespit etmişti. Şarküteri ürünlerinde kullanılan malzemelerle kanser arasında bir bağ olduğunu kabul edildi.

Abone ol

Fransız sağlık denetleme kuruluşları ve uzmanlar, işlenmiş etlerde kullanılan nitrat ile kolon kanseri arasında bir bağ bulunduğunu doğruladı.

Sözcü'nün haberine göre, Fransız ulusal gıda güvenliği kurumu Anses, yapılan incelemeler ve geçmişte yapılan araştırmaları inceleyerek bu sonuca vardıklarını duyurdu.

Birçok ürünün raf ömrünü uzatmak için nitrat kullanılıyor 
Anses tarafından yapılan açıklamada, "Gıdalarda kullanılan nitrat tüketiminin azaltılmasını tavsiye ediyoruz" denildi. Birçok gıda ürününde kullanılan nitrat, ürünlerin raf ömrünü uzatmak ve tadını geliştirmek için özellikle şarküteri ürünlerinde kullanılıyor.

Fransa hükümetti bu yıl içinde nitrat türü ürünlerin kullanımının kısıtlanacağı bir hareket planı yapacaklarını duyurdu. Fransa Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı’nın ortak açıklamasında, "Bu tamamen gereksiz ürünlerin kısıtlanmasını engelliyor. Kullanılan bu ürünlerin tüketicinin sağlığını düşünecek şekilde azaltılması gerekiyor" denildi.

2015 yılında Dünya Sağlık Örgütü de benzer bir araştırma yapmış ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Dünya Sağlık Örgütü işlenmiş etlerde kanserojen bulunduğunu tespit etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ashrafj on Gulov: Türkiye ile ortak altın üretmek istiyoruz
Ashrafj on Gulov: Türkiye ile ortak altın üretmek istiyoruz
ABD Başkanı Biden İsrail'e gidiyor 5 ağır dosya masada
ABD Başkanı Biden İsrail'e gidiyor 5 ağır dosya masada
Türkiye karşıtı Menendez F-16 satışını desteklememede geri adım atmayacak
Türkiye karşıtı Menendez F-16 satışını desteklememede geri adım atmayacak
Datça'da orman yangını rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı!
Datça'da orman yangını rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı!
Osman Müftüoğlu: Kurtulmanız mucize, aşı olup olmadığınıza bakmıyor!
Osman Müftüoğlu: Kurtulmanız mucize, aşı olup olmadığınıza bakmıyor!
Türk vatandaşlarına Avrupa'dan ekstra vize uygulaması
Türk vatandaşlarına Avrupa'dan ekstra vize uygulaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nda 13 liderle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nda 13 liderle görüştü
Amasya’da maganda kurşunu genç Beste'yi hayattan kopardı
Amasya’da maganda kurşunu genç Beste'yi hayattan kopardı
Annesine tramvayda yer vermedi diye falçatayla saldırdı
Annesine tramvayda yer vermedi diye falçatayla saldırdı
KYK kredileri faizleri için Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan flaş açıklama! Cumhurbaşkanı açıklayacak
KYK kredileri faizleri için Bakan Muharrem Kasapoğlu'ndan flaş açıklama! Cumhurbaşkanı açıklayacak