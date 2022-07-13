İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve kıdem tazminatında büyük artış! En düşüğü 2.588 lira...
Asgari ücret artışı pek çok ücretin de artmasını sağladı. Emekli, çalışan, emekli olmak isteyen, stajyer, engelli gibi birçok kesimin yeni maaş ve primleri değişti. Bu değişiklik ve zamların yanı sıra asgari ücret artışı vatandaşın yaptığı bazı ödemelerin de artmasına yol açacak. Örneğin doğum ve askerlik borçlanması, GSS primi, BES kesintileri de arttı.
Asgari ücret çalışanları ilgilendiriyor olsa da sosyal güvenliğe konu neredeyse tüm işlemler asgari ücrete göre belirleniyor. Buna göre asgari ücretteki yüzde 30’luk artış sosyal güvenlik ile ilgili tüm alanlara da yansıdı. Yeni asgari ücretle birlikte; doğum ve askerlik borçlanmasından işsizlik maaşına, genel sağlık sigortası priminden isteğe bağlı sigortalılık ödemelerine kadar tüm ödemeler de değişti.
Temmuz başından yılsonuna kadar sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırı 215.70 TL, aylık kazanç alt sınırı 6.417 lira olurken; günlük kazanç alt sınırı 1.617.75 TL, aylık kazanç üst sınırı 48.532.50 TL oldu. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan asgari ücret artışı değişen ödemeleri kalem kalem yazdı. İşte konun detayları...
Sağlık Primi:
İşte madde madde sosyal güvenlikteki değişiklikler
Temmuz ayından itibaren Genel Sağlık Sigortası (GSS) için ödenecek prim de değişti. Aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinin altında olanlar gelir testine girecek ve gelirlerinin düşük olduğu tescil edilirse GSS primlerini devlet karşılayacak.
Geliri asgari ücretin üçte birinin üzerinde olanlar asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden GSS primi ödüyor. Temmuz ayından itibaren genel sağlık sigortası için aylık 194 lira, yıllık da 2.329 lira prim ödenecek.