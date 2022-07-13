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DSÖ'den koronavirüsle ilgili flaş açıklama: Acil durum devam ediyor

DSÖ'den koronavirüsle ilgili flaş açıklama: Acil durum devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının dünya üzerinde hala küresel bir acil durum olmaya devam ettiğini bildirdi.

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Bağımsız uzmanlardan oluşan Acil Durum Komitesi, konuya ilişkin açıklamasında, COVID-19 vaka sayılarının ve bazı ülkelerde sağlık sistemleri üzerindeki baskının arttığına dikkat çekti.

İlgili açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) son iki haftada bildirilen vaka sayısı yüzde 30 arttı ancak aşılama sayesinde artan bağışıklıkla hastaneye yatış ve ölümler aynı oranda artmadı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, komiten açıklamasının ardından "COVID-19 hiçbir yerde bitmeye yakın değil" ifadesini kullandı.

DSÖ, koronavirüs salgını için 30 Ocak 2020'de en üst seviyede alarm vermişti.

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