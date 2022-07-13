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Orta Doğu turu başlayan ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e iniş yaptı

Orta Doğu turu başlayan ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e iniş yaptı

ABD Başkanı Joe Biden'ın günlerdir konuşulan Orta Doğu turu bugün başladı. Biden ilk durağı İsrail'e iniş yaptı.

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ABD Başkanı Joe Biden, başkan olduğu günden bu yana ilk Ortadoğu turuna bugün başladı. Turunun ilk durağı İsrail'e iniş yapan ABD Başkanını İsrail Başbakanı Yair Lapid karşıladı.

Lapid gazetecilere verdiği ilk demeçte 'İsrail ve ABD'nin İran'a karşı güçlü koalisyonu yenilenmeli' ifadelerini kullandı.

Lapid Biden'ın ziyareti öncesi yaptığı son açıklamada da "İran nükleer programını durduracak güçlü bir küresel koalisyonu yenileme ihtiyacını tartışacağız." demişti.

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