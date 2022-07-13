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Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması geldi
Fenerbahçe Mesut Özil'in ayrılığını resmen duyurdu. Fenerbahçe, Mesut Özil ile yolların ayrıldığını açıkladı.Abone ol
Fenerbahçe, Mesut Özil ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yapılan duyuru şöyle;
Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz
Mesut Özil'in yarın Başakşehir'le sözleşme imzalaması bekleniyor.