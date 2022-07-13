Uluslararası arenada dengeler değişebilir! Teklif yaptılar: Türkiye ile ortak altın üretmek istiyoruz

TACİKİSTAN Ankara Büyükelçisi Ashrafj on Gulov, Tacikistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1991'de tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin 30'uncu yılında üst seviyeye ulaştığına dikkat çekti. 'Tacikistan, kardeş ülke Türkiye ile müşterek fabrikalar tesis ederek, altın, mineraller, pamuk işleme, alüminyum ve diğer alanlarda üretim yapmayı hedeflemiş durumdadır.' diyen Gulov, Türkiye ile birlikte ortak altın üretmek istediklerini bildirdi.

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Tacikistan Ankara Büyükelçisi Ashrafj on Gulov, Tacikistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1991'de tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin 30'uncu yılında üst seviyeye ulaştığına dikkat çekti. Gulov, Türkiye ile birlikte ortak altın, pamuk işleme ve sanayi üretimi yapmak istediklerini bildirdi.

Gulov, DÜNYA'nın sorunlarını cevapladı.

Türkiye ile ortak altın üretmek istediklerini söyleyen Gulov şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye ile ortak altın üretmek istiyoruz"

Günümüzde, Tacikistan topraklarında yaklaşık 90 müşterek veya sadece Türk sermayeli şirketleri farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Bu işbirliğinin büyük örneği 'Coca-Cola İçecek A.Ş', AKIA ve başka şirketler olup aynı zamanda, diğer şirketler ile ortak fabrikalar kurmak amacıyla görüşmeler devam etmektedir. Buna ilaveten, Tacikistan kardeş ülke Türkiye ile müşterek fabrikalar tesis ederek, altın, mineraller, pamuk işleme, alüminyum ve diğer alanlarda üretim yapmayı hedeflemiş durumdadır.

Tacikistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı sırasında, Türk şirketleri ülkede 500 milyon dolarlık çeşitli projelerin ihalelerinde katılmışlardır. Diğer taraftan, iki ülke arasında ekonomik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesi amacıyla TİKA Duşanbe Koordinatörlüğü çalışmalarını başarıyla yürütmektedir. TİKA aracılığıyla Tacikistan'da onlarca proje yaklaşık 50 milyon Dolar destekle hayata geçirilmiştir.