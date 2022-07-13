BIST 2.397
DOLAR 17,43
EURO 17,66
ALTIN 969,84
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Başakşehir transferi bitirdi! Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu

Başakşehir transferi bitirdi! Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu

Süper lig ekibi Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'i resmen kadrosuna kattı.

Abone ol

Süper Lig 'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in yeni adresi Başakşehir oldu. İstanbul ekibi transferi sosyal medyadan açıkladı.

Başakşehir, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tarkan'ın "Kır zincirleri" şarkısıyla Mesut Özil transferini açıkladı.

Mesut Özil'le yollar ayrıldı!
Fenerbahçe, Mesut Özil ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

Mesut Özil, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşattı
Fenerbahçe Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Mesut Özil, sarı-lacivertli ekipte hayal kırıklığı yaşattı.

Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi takımlarda forma giyen, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası sevinci yaşayan Mesut Özil, Fenerbahçe'de performansıyla beklentileri karşılayamadı.

Mesut'un 2020-2021 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli takıma katılması, hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ses getirdi.

Ünlü futbolcu, sergilediği oyunla sevenlerine hayal kırıklığı yaşatırken, saha içinden çok saha dışında yaşadıklarıyla gündemde kaldı.

Formsuz görüntüsü ve istikrarsızlığı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken 33 yaşındaki Mesut, teknik direktör İsmail Kartal döneminde ise kadro dışı bırakıldı.

Uçağını bile yüz binler izledi
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi sürecinde eşine az rastlanır bazı olaylar gerçekleşti.

Yıldız oyuncunun transferde adının Fenerbahçe ile anılmasından transferin tamamlanmasına kadar yaşanan süreç akıllardan neredeyse hiç çıkmadı.

Deneyimli futbolcunun Fenerbahçeli oluşu ve bir gün sarı-lacivertli formayı giyme isteğini her fırsatta dile getirmesiyle başlayan dönem, mutlu sonla tamamlanmış ve Fenerbahçe taraftarı büyük sevinç yaşamıştı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, salgın döneminde dışarı çıkma yasağı sebebiyle Mesut Özil'i havalimanına karşılamaya gidemese de sosyal medyada yaptıklarıyla gündem olmuştu.

Kulübün Mesut Özil açıklamasını yüz binlerce Fenerbahçeli beğeni yağmuruna tutarken, yıldız oyuncuya şarkılar ve besteler yapılmıştı.

Söz konusu süreçte en çok dikkati çeken olay ise yaklaşık 300 bin kişinin yıldız futbolcuyu İstanbul'a getiren uçağı anbean takip etmesi olmuştu.

"Mesut Ol"madı
Fenerbahçe'de kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimi, yıldız oyuncunun transferi için kampanya düzenlemişti.

Sarı-lacivertlilere katılmasından önce Ali Koç'un "Gerçekleşmesi çok zor bir rüya." ifadesini kullandığı oyuncunun transfer sürecinde "Mesut Ol" kampanyası gerçekleştirilmişti.

26 kez ilk 11
Mesut Özil, Fenerbahçe'de geçen 1,5 yıllık döneminde sadece 26 kez ilk 11'de forma giyebildi.

Söz konusu maçların büyük çoğunluğunu tamamlayamayan yıldız isim, transferinden sonra Fenerbahçe'de 37 karşılaşmaya çıktı.

Mesut, sarı-lacivertli formayla rakip fileleri 9 kez sarstı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayserispor'un genç yıldızı Emre Demir, Barcelona'ya gitti
Kayserispor'un genç yıldızı Emre Demir, Barcelona'ya gitti
Cenk Ergün istifa mı etti? Galatasaray'dan çıkan o haberlere ilişkin açıklama
Cenk Ergün istifa mı etti? Galatasaray'dan çıkan o haberlere ilişkin açıklama
Datça'da orman yangını rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı! AFAD'dan açıklama
Datça'da orman yangını rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı! AFAD'dan açıklama
Orta Doğu turu başlayan ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e iniş yaptı
Orta Doğu turu başlayan ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e iniş yaptı
Uluslararası arenada dengeler değişebilir! Teklif yaptılar: Türkiye ile ortak altın üretmek istiyoruz
Uluslararası arenada dengeler değişebilir! Teklif yaptılar: Türkiye ile ortak altın üretmek istiyoruz
Yazıklar olsun! Bir bitmediniz! Maganda kurşunu isabet eden 19 yaşındaki Beste'den kahreden haber
Yazıklar olsun! Bir bitmediniz! Maganda kurşunu isabet eden 19 yaşındaki Beste'den kahreden haber
Dünyanın gözünün üstünde olduğu toplantı başladı Erdoğan 'Harekete geçme zamanı' demişti
Dünyanın gözünün üstünde olduğu toplantı başladı Erdoğan 'Harekete geçme zamanı' demişti
Europol'ün terör raporunda PKK'nın Avrupa faaliyeti gözler önüne serildi
Europol'ün terör raporunda PKK'nın Avrupa faaliyeti gözler önüne serildi
Yaz aylarında açık kalacak yurtlar için başvurular başladı
Yaz aylarında açık kalacak yurtlar için başvurular başladı
ABD enflasyonu 41 yılın zirvesinde! Tarihi rekor
ABD enflasyonu 41 yılın zirvesinde! Tarihi rekor