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Katliamın detayları ortaya çıktı: Av tüfeği tutukluk yapınca...

Katliamın detayları ortaya çıktı: Av tüfeği tutukluk yapınca...

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kendisini terk eden karısı ve evlilik planı yaptığı sevgilisini öldüren öfkeli koca, adliyeye sevk edildi. Av tüfeği tutukluk yapınca katliamı tabancayla sürdüren ve öldüğüne emin olmak için 2 çocuğunun annesine 4 el ateş eden şüpheli, adliyeye sevk edilirken "Neden öldürdüğümü sonra öğreneceksiniz" dedi.

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Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan Emine Yalçın (38), boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Erdal Yalçın (39) yanından ayrılıp yaklaşık 1 ay önce Denizli’ye gelerek evlilik planı yaptığı iddia edilen Mehmet Aksoy (33) ve annesi Gülperi Aksoy (51) ile birlikte yaşamaya başladı. İz süren Erdal Yalçın pompalı tüfekle eşi Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy’u öldürdü. Rastgele açılan ateş sonucu Mehmet Aksoy’un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı.

Denizli İl Jandarma ve Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheli olaydan 2,5 saat sonra suç aletiyle birlikte Muğla’da gözaltına alındı.

Evi terk eden karısını, evlilik aşamasında olduğu sevgilisini öldüren Erdal Yalçın, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Rahat tavırlar sergileyen, soğuk kanlılığını koruyan Erdal Yalçın, neden yaptınız sorusuna ise “Öğrenirsiniz sonra” diyerek cevap verdi.

Eşinin öldüğüne emin olmak için 4 el ateş etmiş
Mehmet Aksoy'u evinin yatak odasında göğsüne av tüfeği ile 1 el ateş ederek öldüren Erdal Yalçın, kaçmaya çalışan 2 çocuğunun annesi Emine Yalçın'ın ardından 1 el tüfekle ateş etti. Yaralı halde kapının önüne düşen eşine tüfeği doğrultan Erdal Yalçın, tüfek tutukluk yapınca bu kez üzerinde bulunan tabancaya sarıldı. Eşinin öldüğüne emin olmak için 3 el daha tabancayla ateş eden koca, geldiği araçla evden uzaklaştı.

Şüphelinin olayda kullandığı tabanca ise jandarma ekipleri tarafında arazide yapılan aramada bulundu. Erdal Yalçın'ın sosyal medyadaki profiline 'boşanmış' diye not düşmesi ise dikkat çekti. Ağır yaralanan Gülperi Aksoy'un ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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