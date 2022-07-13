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Bakan Yanık duyurdu: Datça'ya 500 bin liralık destek

Bakan Yanık duyurdu: Datça'ya 500 bin liralık destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Datça’da bugün başlayan yangın ile ilgili yaptığı açıklamada; "Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz" dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamasında; "Muğla, Datça’da bugün başlayan yangında ekipler sahada yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattık. Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz" dedi. 

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