Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Fen Bilimleri Dershanelerinin kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü, uğradıkları bıçaklı saldırı sonucunda hayatlarını kaybetti.

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Olay, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde bulunan Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu Nazmi Arıkan’ın çiftliğinde meydana geldi.

Gece geç saatlerde çiftliğe gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker bıçaklı saldırıya uğradı. Defalarca bıçak darbesi alan Arıkan ve Eker olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çiftlik çalışanlarının Arıkan ve Eker’in cansız bedenlerini bulmalarının ardından olay jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, geniş güvenlik önlemleri alarak bölgede çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken Nazmi Arıkan ve Şerif Eker’in cansız bedenleri otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nazmi Arıkan kimdir ?

Nazmi Arıkan, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu. Salur köyünde ilkokul ve ortaokulu okudu. Tokat Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra sınıf öğretmeni oldu. Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. MEF Dershanesi'nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği bölümünde okudu. Bolu Öğretmen Okulu'nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti. 1997 yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'ni devraldı. Tek şube olarak aldığı dershane 2012 yılında İstanbul'da 25, Türkiye genelinde ise 80 şubeye ulaştı. 2011 yılında Fen Bilimleri Okulları'nı açtı.