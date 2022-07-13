Bakan Kirişci duyurdu: İlk kez Datça yangınında gece görüşlü helikopter kullanıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınında cansiperane müdahale devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerinin ilk kez kullanılarak test edileceğini açıkladı. Havanın kararmasıyla birlikte Türkiye'de ilk defa gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri tarafından alevlere müdahalede bulunuldu.

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Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye mahallesinin Hava Radar mevkiinde 12.21'de yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının tespit edilmesi ile 14 dakikada ilk müdahale yapıldı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Mesudiye Mahallesinde alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması sonucunda, evler tahliye edilmeye başlandı. Yöre halkı ve tatilcilerin güvenli bölgelere tahliyesi gerçekleştirildi. Bölgede rüzgarın hızı 50 kilometreye kadar çıkarken, kızılçam bitki örtüsünün hızlı yanan bir tür olması da durumu olumsuz etkiledi. Yangın bölgesine giden yollar trafiğe kapatıldı. Akşam saatlerinde doğru, yangın iki noktada etkili olmaya başladı. Yangında Mesudiye Mahallesi, Hayıtbükü ve Döşemealtı mevkileri olumsuz etkilendi. Mesudiye ve Hayıtbükü arasındaki sırtlar zeytinlik ve ziraat alanlarında alevler etkisini sürdürdü.

Giderek büyüyen yangına 20 helikopter, 10 uçak, 26 iş makinası, 151 arazöz, 850 personelle havadan ve karadan etkin şekilde müdahale edilmeye devam etti. Emniyet ve Jandarma TOMA'ları Datça'da orman yangınıyla mücadelede en ön safta yer aldı.

Gece görüşlü helikopterler ilk kez denenecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça’daki Yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kirişci yaptığı açıklamada, “Teknolojimiz en üst seviyede. Kullandığımız yapay zeka, yazılımlarımız, donanımlarımız. Biz Marmaris’te daha beterini gördük, burada içimiz daha rahat. Burada son durumla ilgili bilgi alacağız. Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz” dedi.

Gece görüşlü helikopterler görevde

Akşam saatlerinde yangınla mücadele karadan yoğun bir şekilde sürüyor. İş makineleri, yangın bölgesinde emniyet şeridi ve arazözler için yol açıyor. Yangın söndürme işçileriyse, alevlerle savaşmaya devam ediyor. Gece görüşlü helikopterlere, yangın bölgesinin koordinatları yüklendi. Gece görüşlü helikopterler, yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Gecenin karanlığında havalanan iki adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri alevlere su atarak müdahalede bulundu. Gece görüşlü helikopterlerin müdahalesi ile yangının daha kısa sürede kontrol altına alınması amaçlanıyor. Karadan da yangına müdahale gecenin karanlığında devam ediyor.