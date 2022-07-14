Tiago Çukur ve Joshua King resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tiago Çukur ile 4 yıllık; Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.Abone ol
Fenerbahçe Kulübü, 19 yaşındaki milli futbolcu Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tiago Çukur'un imza töreninin, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Tiago Çukur'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadesi de kullanıldı.
Joshua King resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, prensip anlaşmasına varıp, dün İstanbul’a getirdiği Norveçli forvet Joshua King’i 2 yıllığına kadrosuna kattı.