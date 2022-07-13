BIST 2.408
DOLAR 17,43
EURO 17,53
ALTIN 972,22
HABER /  DÜNYA

Zelenskiy'den İstanbul’daki tahıl koridoru zirvesine ilişkin açıklama

Zelenskiy'den İstanbul’daki tahıl koridoru zirvesine ilişkin açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul’da yapılan dörtlü toplantıda ilerleme olduğunu belirterek, Türkiye ve Birleşmiş Milletler’e (BM) dünya gıda tedarikini yeniden başlatma konusundaki çabalarından dolayı minnettar olduğunu söyledi.

Abone ol

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve BM heyeti arasında İstanbul’daki dörtlü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya pazarına gıda tedarikini yeniden başlatmak için çok önemli çabalar harcadıklarını belirten Zelenskiy, “BM ve Türkiye’ye çabaları için minnettarım. Bu hikayenin başarısına sadece devletimizin değil, abartmadan tüm dünyanın ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın “Karadeniz’de gemilere yönelik tehdidinin kaldırılması halinde” bunun küresel gıda krizinin şiddetini hafifleteceğini dile getiren Zelenskiy, “Ukrayna heyeti bana ilerleme olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde detayları BM Genel Sekreteri ile koordine edeceğiz.” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao İstanbul'da!
Mesut Özil'den duygusal veda: "Başarılar elde etmek istemiştim"
Mesut Özil'den duygusal veda: "Başarılar elde etmek istemiştim"
Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü
Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü çiftlik evinde öldürüldü
Bakan Kirişci duyurdu: İlk kez Datça yangınında kullanılacak
Bakan Kirişci duyurdu: İlk kez Datça yangınında kullanılacak
Bakan Yanık duyurdu: Datça'ya 500 bin liralık destek
Bakan Yanık duyurdu: Datça'ya 500 bin liralık destek
Tahıl koridoru zirvesi sona erdi! Bakan Akar'dan ilk açıklama: Teknik konularda mutabakat sağlandı
Tahıl koridoru zirvesi sona erdi! Bakan Akar'dan ilk açıklama: Teknik konularda mutabakat sağlandı
İngiltere'de seçim heyecanı: İlk tur sonuçları belli oldu
İngiltere'de seçim heyecanı: İlk tur sonuçları belli oldu
Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri düştü
Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri düştü
Rusya-Ukrayna bilançosu açıklandı: 9 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etti
Rusya-Ukrayna bilançosu açıklandı: 9 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etti
Bakanlıktan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması
Bakanlıktan '1915 Çanakkale Köprüsü' açıklaması