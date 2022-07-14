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Fayton gezisinde korku dolu anlar: Tekeri yerinden çıkınca durabildi

Fayton gezisinde korku dolu anlar: Tekeri yerinden çıkınca durabildi

Karaman'da sürücüsünün durduramadığı fayton, yaklaşık 2 kilometre sonra tekerinin yerinden çıkması üzerine durabildi.

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Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde Abidin Yılmazgün’ün kullandığı faytonun atı ürkerek, hızla koşmaya başladı. Sürücü Yılmazgün'ün, koşan atı durduramaması üzerine faytondaki 4 kişi bağırmaya başladı. Faytonu gören motorize trafik ekibi de peşlerine takıldı.

Fayton, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde kavşaktan döndüğü esnada sol arka tekeri yerinden çıkınca durdu.

Olayda, faytonda bulunan sürücüyle birlikte 5 kişiden Emine Özbay, baygınlık geçirdi.

Baygınlık geçiren Özbay, olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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