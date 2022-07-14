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Bakan Kurum’dan ithal atık iddialarına yanıt

Bakan Kurum’dan ithal atık iddialarına yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gündeme gelen Adana’daki ithal atık dökümü konularıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gündeme getirilen görüntülerin eski olduğunu belirten Bakan Kurum, Adana’daki çevresel durumların mevcut halini paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

“Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar. İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz. Anlık Adana. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere tane tane bir kez daha söylüyoruz. Çöp değil atık alıyoruz. Çünkü geri dönüştürüyoruz. Geri dönüşüme uygun olmayan atıkları asla ithal etmiyoruz. Çünkü yasakladık.”

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