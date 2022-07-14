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Rus güçleri Ukrayna'nın Slavyansk şehrini vurdu

Rus güçleri Ukrayna'nın Slavyansk şehrini vurdu

Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk bölgesine yönelik hava saldırıları sürerken, buradaki Slavyansk şehri Rus güçlerince fırlatılan füzelerle vuruldu.

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Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Slavyansk şehrine yönelik Rus kuvvetlerince düzenlenen hava saldırılarının akşam saatlerinde daha da arttığı görüldü.

Yoğun çatışmaların sürdüğü Donetsk cephe hattına yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan şehrin bir semtinde yer alan sanayi yapılarına Rus güçlerince fırlatılan füzeler isabet etti.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi olay yerine geldikten sonra saldırı sonucu yangın çıkan sanayi bölgesinde 3 ayrı füze saldırısı daha meydana geldi.

Birkaç dakika arayla düzenlenen hava saldırıları sonucu bir fabrikanın ağır hasar aldığı görüldü.

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