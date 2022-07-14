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Haftalık coronavirüs tablosu açıklandı vaka sayısı artışı ürküttü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Haftalık coronavirüs tablosu açıklandı vaka sayısı artışı ürküttü

Türkiye'nin haftalık Covid-19 vaka tablosu açıklandı. Tabloya göre, 4-10 Temmuz haftasında 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı bir önceki haftaya göre 56 bin 17 arttı.

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Sağlık Bakanlığı, 4-10 Temmuz 2022 tarihli haftalık coronavirüs tablosunu açıkladı.

Haftalık tabloya göre, 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 61 bin 47 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 57 bin 113 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539'a yükselirken, 99 bin 88 kişi hayatını kaybetti.

148 milyon aşı uygulandı
Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 148 milyon 117 bin 265 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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