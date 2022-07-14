Isparta'da dehşet! Karısını döverek öldürdü ardından kendini asarak intihar etti

ISPARTA’nın Uluborlu ilçesinde karısını darbederek öldüren kişi, kendini asarak intihar etti.

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Mustafa Şeref Salman ile eşi Döndü Salman arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salman, eşini darbederek öldürdü, ardından evin bodrum katında kendini asarak intihar etti.

Misafirlikten dönen kayınvalide Fadime Salman, gelininin cansız bedeniyle karşılaştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde inceleme yapan ekipler, Salman'ın, eşini öldürdükten sonra kendini asarak intihar ettiğini belirledi.

Ankara'da yaşadıkları öğrenilen Salman çiftinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine götürüldü.