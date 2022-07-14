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İstanbul'da dolunay Ayasofya ile bütünleşti görsel şölen sundu

Anadolu Ajansı
İstanbul'da dolunay Ayasofya ile bütünleşti görsel şölen sundu

İstanbul'da sabaha karşı batmaya başlayan dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da dolunay Ayasofya ile bütünleşti görsel şölen sundu

Gün doğumundan hemen önce görülen dolunay, kentteki tarihi eserler ve simge noktalarla birlikte görsel şölen sundu.

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İstanbul'da dolunay Ayasofya ile bütünleşti görsel şölen sundu

Özellikle 2 yıl önce yeniden cami olarak kullanılmaya başlanan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve kentin simge noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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İstanbul'da dolunay Ayasofya ile bütünleşti görsel şölen sundu

Fotoğraf tutkunları da bu anı ölümsüzleştirdi.

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İstanbul'da dolunay Ayasofya ile bütünleşti görsel şölen sundu
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