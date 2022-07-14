İstanbul'da dolunay Ayasofya ile bütünleşti görsel şölen sundu
İstanbul'da sabaha karşı batmaya başlayan dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.
Gün doğumundan hemen önce görülen dolunay, kentteki tarihi eserler ve simge noktalarla birlikte görsel şölen sundu.
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Özellikle 2 yıl önce yeniden cami olarak kullanılmaya başlanan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve kentin simge noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu.
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Fotoğraf tutkunları da bu anı ölümsüzleştirdi.
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